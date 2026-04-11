11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比630円高の5万7490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては565.89円高。出来高は9040枚だった。 TOPIX先物期近は3783ポイントと前日比41ポイント高、TOPIX現物終値比43.15ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57490+6309040 日経225min