◇MLB パドレス7×ー3ロッキーズ(日本時間10日、ペトコ・パーク)パドレスのクローザー、メイソン・ミラー投手が10球で3者連続三振を奪う快投を見せました。前日にも登板し、2日から続いていた連続三振が11でストップしたミラー投手。この日は1-1と同点の9回にマウンドに上がります。先頭に対して初球スライダーで空振りをとると、2球で追い込み最後もスライダーで空振り三振を奪います。2人目に対しても2球で追い込むと最後は103.4