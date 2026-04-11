プロ野球セ・リーグは10日、DeNA-広島の1試合が雨天中止。そのほか2試合が行われました。3位巨人は首位ヤクルトと対戦。ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手がプロ2勝目をかけて先発すると、6回途中まで8安打を打たれながらも1失点と粘りのピッチングを披露します。打線は2回に増田陸選手の2塁打で1点を先制すると、3回は泉口友汰選手の2塁打で2点目。7回にはキャベッジ選手の3号ソロで3-1と突き放します。8回には4番手の大勢投手が