2026年4月10日、台湾メディアの工商時報は、緊迫する中東情勢によるエネルギー危機に対し、中国が他国を凌ぐ高い耐性と優位性を備えていることを報じた。記事は、中東の戦火で世界のエネルギー供給が停滞する中、主要な輸入国である中国が意外な「余裕」を見せていると紹介。日本や韓国が調達に奔走する一方、中国は事前の先んじた対策により安定を維持しているとした。そして、中国が「余裕」を見せている要因として、長年の脱炭