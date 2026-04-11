「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）２歳女王のスターアニスは１０日朝、栗東ＣＷを軽いキャンターで流して調整を進めた。高野師は「力みをほぐすためにＣＷに入れた。リラックスしている」と好気配に満足げ。最終追い切りでは坂路で４Ｆ５２秒９−１２秒１と豪快な動きを披露。「馬場の悪いなかだったが、いい動きだった。予定より時計が速くて、それがどう出るかと思ったけど、けさまたがった瞬間の感覚がさらに良くなってい