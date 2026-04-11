「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）アランカールは１０日、栗東の角馬場での調整。力みは感じられず、ゆったりとした様子でじっくりと乗り込まれた。斉藤崇師は「特に問題はなく来ていますよ」とサラリ。水曜の共同会見では「これまでカイバの食いが安定せず、体も増えにくかった」との苦労を口にしていた指揮官だけに、仕上がり具合は鍵を握る。事前馬体重は前走比マイナス２キロの４３０キロ。当日の数字には注意が必要だが