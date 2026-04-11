「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）ディアダイヤモンドは１０日早朝に美浦トレセンを出発して阪神競馬場へ移動した。週末は天気が回復する予報。「晴れれば大丈夫だし、良馬場でレースができればね。大阪杯よりは馬場も良くなると思う。パンパンの良馬場がいいけど、（馬の）状態がいいのが一番。楽しめると思うよ」と手塚久師は手応えアリの様子。中３週だが、状態面に不安がないことを強調していた。