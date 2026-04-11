周東佑京外野手が11日の日本ハム戦での実戦復帰に意欲を示した。8日の西武戦の試合前にアレルギー症状を発症。スタメンに名を連ねながら1回表の守備に就く前に交代した。翌9日の同戦も欠場したが「体調次第ですが、出られると思います」と前向きに話した。現在、打率.162で「まだ50打席も立っていない。自分のやれることをやっていくだけだと思っています」と状態を上げていくつもりだ。