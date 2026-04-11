「有力馬次走報」（１０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆２２年菊花賞＆有馬記念２着のボルドグフーシュ（牡７歳、栗東・宮本）が右前肢の屈腱炎で現役を引退することになった。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表。大阪杯９着がラストランとなった。今後は乗馬となる予定。