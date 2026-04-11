あの時とは違う。確かな手応えを胸に、日本ハム・伊藤大海投手（28）が雪辱のマウンドへ上がる。11日のソフトバンク戦（エスコン）での先発登板に向け、10日は本拠地で最終調整。前回対戦となった3月27日の開幕戦は6回途中9安打5失点で降板したが、再び巡ってきた相手に快投を誓った。「前回投げた時と現時点での僕自身の感覚もまた全然違う。また新たな気持ちで挑めるかなと思います」WBC後、約2週間と短い調整期間で迎えた