「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）アネモネＳ２着から中３週で臨むルールザウェイヴは１０日、美浦の角馬場での運動のみで翌日の輸送に備えた。佐藤良助手は「土曜が阪神競馬場への輸送なので、角馬場の調整のみで。体が小さい牝馬ですが、先週くらいから持ち直して気持ち的にも問題ないですよ」と不安点はクリアした様子。キャリア２戦で道悪の経験はない。「良馬場の方がいいけど、そこは仕方がない。ジョッキー（原）もい