ソフトバンクの松本晴が日本ハム・有原に成長した姿を見せる快投を目指す。12日の日本ハム2戦目に先発見込み。昨年1月の自主トレで弟子入りした有原との投げ合いが有力だ。開幕2戦2勝と好調で、有原から学んだ変化球や登板日の過ごし方などの教えも生きている。札幌への移動の前にみずほペイペイドームで投手練習に参加した左腕は「投げ合うとしたら負けないように頑張りたい。先発として責任感を持ってマウンドに立ち続けると