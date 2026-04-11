リーグ首位に立つソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が10日、投手陣に大胆な投球を求めた。11日から2位・日本ハムと敵地で首位攻防2連戦。相手は12球団で断トツの24本塁打を誇るが、慎重になり過ぎては付け入る隙を与えると引き締めた。開幕カードでは計8本塁打を浴びるも、そのうち7本がソロで3連勝を飾った。“ソロOK”の攻めの投球でカード連勝を伸ばす。2位・日本ハムと敵地で激突する首位攻防2連戦。北の大地へと向かう