「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）前哨戦のチューリップ賞２着から桜冠奪取を狙うナムラコスモスは１０日朝、栗東ＤＰで入念に体をほぐした後に坂路へ。適度な気合乗りで４Ｆ６６秒５で登坂し、戴冠へ向けて態勢を一段引き上げた。調教から引き揚げてくる姿を確認した大橋師は「落ち着いているし、いい雰囲気。この時期の牝馬はフケなどで調整が難しいが、何の問題もなくここまで来られたのが何より」と納得の表情を浮かべた