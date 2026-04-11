沖縄のごく普通の中学生だった當真あみ（19）が芸能界へ入ったのは、スカウトがきっかけだった。「テレビやスクリーンの向こう側の世界だと思っていたので、声をかけていただいてびっくりしましたし、戸惑いのほうが大きかったですね」しかし、母親から「こんなチャンスはめったにないんだからやってみたら」と背中を押され、上京。リクルートが14年ぶりに制作した企業CMでデビューすると、その愛らしさと存在感で注目を集めた