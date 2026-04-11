夏ちゃん（伍代夏子）とあやちゃん（藤あや子）から「結婚ネタは聞いていて痛いから、もうやめなさい」というお叱りをいただき（笑）、 “結婚ネタ” を封印して始まった平成28年。その締めくくりとなる『第67回紅白歌合戦』のテーマは「夢を歌おう」。紅組司会は、有村架純さん。一方の白組は相葉雅紀さん。総合司会が、武田真一アナウンサー。さらに、タモリさんとマツコ・デラックスさんのお二人が、スペシャルゲストとして