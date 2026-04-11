春は入学シーズン。桜を眺めながら校門をくぐり、新たな友と出会う季節だ。それぞれの学校生活ではさまざまなドラマが待っているだろうが、卒業後に芸能界で再会を果たすというドラマに勝るものはない。今回は、幼稚園や小学校、中学校で同級生だった有名人20組をピックアップ。ドラマチックな関係を紐解いていく。Hey! Say! JUMPの山田涼介と幼・小・中と同級生だったのは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんち