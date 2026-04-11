4月4日、元立憲民主党代表、元内閣官房長官で弁護士の枝野幸男氏（61）が自らのXで、5月2日に『枝野幸男Special Talk Live Vol.1@新宿LOFT Plus One』というイベントをおこなうと発表。元乃木坂46のライバー・斉藤優里（32）を招くという。全国紙記者は言う。「枝野氏は1993年の初当選以来、当選11回の重鎮議員でしたが、2月の衆院選で比例復活できずに落選しました。それからおよそ2カ月の“電撃発表”にネット民からは《需要があ