無防備すぎる寝姿を披露した元野良猫ちゃん。その愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は2000件以上の「いいね！」を獲得し「もう主様と暮らして幸せいっぱいなんでしょうね」「2度とお外で生きていけない身体になりましたね！安心できるおうち、良かったねぇぇ」「居心地いいんだろうなぁ～幸せそうですね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：無防備すぎる姿で寝ていた『元野良猫』→顔を見てみたら…