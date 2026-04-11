猫さんの因縁相手が家にやってきた日、あらためて「ご挨拶に」と手を近づけてみると……。あまりにも激しすぎる猫パンチがInstagramで話題になり、記事執筆時点で40万回以上も再生されています。「きゃわ～！！」「むしろ仲良いのではw」「うりゃうりゃ楽しそう」といった声が寄せられていますよ！ 【動画：なぜか『猫に嫌われてしまった友人』が半年ぶりに遊びに来た結果…『爆笑の展開』】 以前、なぜか嫌われた友人