「うちの子、テストの点は良いんです。でも、通知表は3ばかりで……」差し出された通知表を前に、肩を落とす親御さんの姿。個別指導塾経営者、そしてプロ家庭教師として活動する中で、私は幾度となくこの光景を目にしてきました。実は、お気づきの通り公立中学校の内申点は学力試験だけではない独特なルールで動いています。ノートの取り方か、提出物の出し方か、あるいは授業中の振る舞いか。不透明に見える内申点にも、実は明確