塾選びサービス「塾選」（運営：株式会社DeltaX）は、2026年4月9日、「中学生の睡眠時間」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年2月、中学生の子どもを持つ保護者100人を対象にインターネット上で実施された。それによると、中学生の平日の平均睡眠時間は7時間34分（7.56時間）。厚生労働省が推奨する8〜10時間と比較すると、1日あたり少なくとも約26分が不足している計算になる。わずかな時間に思えるが、平日5日間で換