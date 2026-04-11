生きるためにしている仕事で、身体を壊すほどの激務に追い込まれるようでは本末転倒だ。「トイレが和式で男女共用」といった環境も、社員を大切にしている職場かどうか疑うべきかもしれない。4月上旬、ガールズちゃんねるに「【退職】我慢出来なかった職場エピソード」というトピックが立ち、壮絶な体験談が続々と寄せられた。トピ主は「忙しすぎて体を壊して辞めたよ」と切り出し、自身の状況をこう書きこんでいる。「時間外手当