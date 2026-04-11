価値観の相違が理由で人と疎遠になってしまうことはままある。それは親族であっても例外ではない。投稿を寄せた40代の女性（愛知県）は結婚する際に考えの食い違いから祖父と絶縁した経験があるという。女性が結婚したときのこと。式には「当然祖父母家にも出席して欲しかった」という。しかし、祖父からは次のような要望があった。「長女のオマエがA家を継げ。相手の子に婿養子に入ってもらえ」そんな祖父は今や「完全なる独居状