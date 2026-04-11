３月末でＮＨＫを退職し、フリーに転身した和久田麻由子アナウンサー（３７）が１０日、東京・汐留の日本テレビで記者会見を行い、同局の新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（２５日スタート、土曜・後１０時）のメインキャスターに就任することを発表した。フリーアナが多数在籍する「セント・フォース」に所属したことも同社公式ホームページで明らかとなった。ＮＨＫ退職後、初の公の場となった和久田アナは、やや緊