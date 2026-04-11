俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のきょう11日放送回には、「元月極駐車場に建てた家」が登場する。【住人十色】「キリンが住めそうな天井」天井高6メートルのワンルーム舞台は、大阪府松原市。元月極駐車場に建てた家を紹介する。住人（アルジ）は雑貨のネットショップを経営する夫と、保育士の妻、2人の子どもの4人家族。5年前、夫の