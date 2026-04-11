イギリス発男性7人組アーティスト・December 10が、12日放送の日本テレビ『シューイチ』（前7：30〜）内コーナー「シューイチプレミアム」に出演する。【写真】デニムジャケットが似合う！ポーズを決めるDecember 10・ジョシュ「December 10」はワン・ダイレクションの生みの親であるサイモン・コーウェル氏が選出した平均年齢17.8歳の7人組ボーイバンド。今年2月に開催したイギリスでのツアーのチケットがわずか1分で完売。先