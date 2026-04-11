ものまねタレントの長州小力（54）が、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けている件について、所属する芸能事務所「西口エンタテインメント」が10日、公式サイトを通じ、宮成強稔社長名義の文書で謝罪。そして同社のYouTubeチャンネルで、小力自身が謝罪の弁を述べた。3分47秒の動画で経緯を説明。やつれた様子で登場した小力は「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず」と