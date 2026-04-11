投打二刀流で異彩を放ち続ける大谷(C)Getty Images今季に投打二刀流で約3年ぶりにフルシーズンを戦う大谷翔平（ドジャース）は、開幕から約2週間が経過し、ここまで攻守で違いを生み出している。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るその凄みは何よりも数字が物語る。打っては、打率.267ながら3本塁打、8打点、OPS.896とまずまずの成績を記録。そして、投げては、わずか2登板（12イニング）のス