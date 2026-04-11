大谷へウォーミングアップ時間の“猶予”を与えられることに議論が噴出した(C)Getty Images4度の球宴出場歴を誇る強打者の“ある行動”が波紋を呼んでいる。球界で論争を巻き起こしたのは、現地時間4月8日に行われたドジャース戦で、ブルージェイズの主力打者ジョージ・スプリンガーが、「1番・投手兼指名打者」として投打同時出場した大谷翔平（ドジャース）に向けた“チェック”だった。【写真】世界一の女神たち！真美子さ