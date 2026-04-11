女優上白石萌音（28）が10日、インスタグラムを更新。岡田准一主演の映画「SUKIYAKI上を向いて歩こう」に出演することを報告した。歌手坂本九さんが歌って大ヒットした「上を向いて歩こう」の誕生秘話を描いた作品で、岡田は作曲家の中村八大さんを演じる。上白石は「タップダンサーを目指す日系アメリカ人のアリスを演じました」と記し、「全てが挑戦、全てが学びでした。この作品に参加できて本当にうれしいです。早く観たい！