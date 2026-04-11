俳優の要潤（45）が10日までにインスタグラムを更新。9日、都内で開催された、主演映画「アギト−超能力戦争−」の完成披露舞台あいさつのオフショットを公開した。同映画で主演の氷川誠役を務める要は「agito完成披露イベントでした。僕は幸せものです。生涯ライダーやりたい。4／29公開」とつづり、ゆうちゃみ、ベッキーら登壇者との集合ショットを公開した。この投稿に「皆さんかわい〜い！かっこ良い！」「『生涯ライダー