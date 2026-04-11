グラビアアイドル水咲優美（29）が10日、インスタグラムを更新。5月10日発売のDVD「最胸」のオフショットを公開した。水咲は「若女将の私があんな事やこんな事をおもてなし致します」とつづり、畳の上ではだけた着物から美脚が際立つ横たわりショットや、着物を脱いだランジェリーショットなどを披露した。続けて「あと習字シーンもあったり笑小さい頃習字習っててよかった…笑」と記し、「最胸」と書く習字ショットを公開した