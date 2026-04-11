タレント大沢あかね（40）が10日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開し、反響が寄せられている。大沢は「STORY5月号では、大沢あかね的、リピート買いスキンケア＆コスメをご紹介しています！！」と紹介。そして「見ておくれやすぅ〜」と呼びかけ、撮影のオフショットなどを公開した。この投稿に「日々バージョンアップされてらっしゃる、すてきです」「今宵も美しい」「めっちゃきれい」「最近の、あかねちゃん、色気