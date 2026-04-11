◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）迷いはなかった。２回１死一塁。増田陸内野手（２５）が相手先発・吉村の初球、高め直球を振り抜いた。「後ろにつなぐ気持ちで、高めの真っすぐを、うまくぶったたくことができました」。打球は左翼線を鋭く破り、一塁走者のキャベッジがヘッドスライディングで本塁に生還。ほしかった先制点を自らのバットでもぎ取り、二塁上でベンチに向けて両手を上げて喜びを