◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は最下位で出て５バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５とスコアを落とし、通算１５オーバーでホールアウト。暫定８７位で予選通過は絶望