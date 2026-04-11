歌手の相川七瀬（51）が10日までに、インスタグラムを更新。人気モデルとのツーショットを公開した。相川は「アンミカちゃんと遅ればせながらのお互いの誕生日を祝う会」と明かし、モデルでタレントのアンミカ（54）とのツーショットを公開した。そして「毎年、2人でしっぽり話し込んでしまうこの会。あれもこれも話してたらあっという間に時間が過ぎました。楽しいひととき、ありがとう」と伝えた。この投稿に「すてきなツー