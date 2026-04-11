北朝鮮の若者の間で、兵役の配属先として比較的待遇が良いとされる部隊を志願する動きが広がっている。米政府系放送のラジオ・フリー・アジア（RFA）が伝えた。報道によると、北朝鮮では高校卒業生の多くが軍服務に就くことになるが、その際に配属先への関心が高まっている。中でも若者が志願先として挙げるのが、いわゆる「民警（民事行政警察）」と呼ばれる部隊だ。国境警備などを担うこの部隊は、他の前線部隊と比べて勤務環境