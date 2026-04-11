【ニューヨーク＝木瀬武】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２６９・２３ドル安の４万７９１６・５７ドルだった。値下がりは３日ぶり。原油高でインフレ（物価上昇）が再燃し、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が追加利下げに動きにくくなるとの思惑から、売りが優勢となった。パキスタンの首都イスラマバードで１１日に予定される米国とイランの協議を前に、積極的な買い注文も入りにくか