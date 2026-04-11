◇プロ野球 セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト（10日、東京ドーム）巨人がヤクルトとの初戦を制し、阿部慎之助監督が試合を振り返りました。この日はドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が今季3度目の先発に登板。6回途中まで投げ1失点に抑え今季2勝目を獲得しました。打線は2回、増田陸選手のタイムリーで先制に成功。2-1で迎えた7回には、キャベッジ選手が特大ホームランを放ちます。これが決勝点となり、好調のヤクルト相手に初戦を制