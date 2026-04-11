2024年、実践19号衛星で宇宙を旅した「宇宙種子（太空種子）」の一部が地球に帰還し、中国・海南省三亜市の南繁育種基地で栽培が開始されました。三亜の豊富な日照・熱資源と先端的な育種研究環境を活かし、これらの宇宙誘変種子は数世代にわたって増殖しました。現在、優れた形質を持つ子系統が選抜され、新品種育成の重要な段階に入っています。海南省三亜市崖州湾科技城の生物育種基地では、複数回の栽培サイクルを経た「宇宙大