バルセロナに所属する37歳のFWロベルト・レバンドフスキは、今シーズンで現行契約が満了となる。当然、この夏の去就が注目されているところだ。イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は４月９日、そのレバンドフスキがミランに「売り込みをかけた」と報じている。バイエルン時代のミュンヘン、そしてバルセロナに続き、再び欧州のビッグクラブで戦うとことを望んでいるという。名門ミランは昨季、成績不振による監督交代