ニューヨーク証券取引所（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比269.23ドル安の4万7916.57ドルで取引を終えた。米国とイランは停戦で合意しているものの、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が継続していることが相場の重荷となった。米国は海峡を速やかに全面開放するよう要求している一方、イランはイスラエルによるレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラに