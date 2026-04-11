■マスターズ2026 2日目（日本時間10〜11日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」2日目。初出場の片岡尚之（28、ACN）は5バーディ、6ボギー、1ダブルボギーのトータル「75」で回り、15オーバーで予選落ちとなった。12オーバーの90位からスタートした片岡は、1番でロングパットを見事に沈めてバーディスタートを切った。4番と7番でボギーを叩いたが、9番で