◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）今季初めて５番に先発起用されたキャベッジ（巨）が、一発を含む２安打をマーク。チームは１２試合目で７人目の５番打者だが、この試合前まで先発５番は、１１試合で３７打数５安打の打率・１３５（［本］０、１打点）しかなかった。この日の本塁打は、５番の初長打。１試合２安打も初。打点も３月２９日阪神戦で岸田が挙げた１打点以来だった。今季、キャベッ