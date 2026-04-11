NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝96.57（-1.30-1.33%） イランと米国の停戦協議を控えて売りが優勢だった。１１日にパキスタンの首都イスラマバードで開催される予定。ただ、イランのファルス通信によると、一時停戦合意の内容が履行されない限り、交渉は行われない見通し。イランのガリバフ国会議長は、交渉開始前に当事者間で合意されたレバノン停戦と凍結されたイランの資産の解放が実施される必要があ