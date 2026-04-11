NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4787.40（-30.60-0.64%） 金６月限は反落。対主要通貨でドル安に振れたことは金相場を支える要因となったが、１１日に予定されている米国とイランの停戦協議が実施されるのか不透明であることが重しとなった。イランのガリバフ国会議長は、交渉開始前に当事者間で合意されたレバノン停戦と凍結されたイランの資産の解放が実施されなければならないと述べている。 MINKABU PRES