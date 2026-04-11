NY株式10日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均47916.57（-269.23-0.56%） S＆P5006816.89（-7.77-0.11%） ナスダック22902.89（+80.47+0.35%） CME日経平均先物57420（大証終比：+560+0.98%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。取引開始前に発表の３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は総合指数が前月比０．９％上昇と、イラン情勢によるエネルギー価格上昇を反映し高い