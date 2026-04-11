米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 3.799（+0.033） 米10年債4.315（+0.040） 米30年債4.907（+0.026） 期待インフレ率2.385（+0.028） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。トランプ大統領が週末の協議が失敗すれば戦争をエスカレートさせる可能性に言及したことも利回りを押し上げた。 また、３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表