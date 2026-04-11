イラン国営テレビは１０日（イラン時間）、米国との戦闘終結に向けた協議に出席するため、モハンマドバゲル・ガリバフ国会議長を団長とする代表団がパキスタンの首都イスラマバードに到着したと報じた。代表団は、安全保障、政治、軍事、経済、法律の各分野の代表で構成し、アッバス・アラグチ外相や国防評議会事務局長、中央銀行総裁のほか数人の国会議員が同行しているという。代表団は、米国側が条件を満たせば協議に入る